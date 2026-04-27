Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: il centrodestra supera il campo largo. FdI al 29,1%, il Pd al 22,4%
Il campo largo si ferma al 45,1%, mentre il centrodestra lo supera con il 46,4% delle preferenze. Tra le due coalizioni la distanza resta dunque minima. Sono questi i numeri che emergono dall’ultimo sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire. La coalizione di centrodestra, composta dall’attuale maggioranza, si mantiene comunque in testa con una crescita complessiva dello 0,3% rispetto alla rilevazione precedente. All’interno della maggioranza di governo, Fratelli d’Italia si attesta come primo partito con il 29,1% (+0,1%). Forza Italia, invece, si consolida al 9% (+0,1%) staccando la Lega, ferma al 7,3%.
I numeri del campo largo
Il Partito Democratico, che resta la forza trainante del campo largo, mantiene la posizione di secondo partito a livello nazionale, con un leggero guadagno (+0,1%) che lo colloca al 22,4%. Il Movimento 5 Stelle, invece, non regista alcuna variazione attestandosi al 12,8%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,2% rispetto all’ultima rilevazione fermandosi al 6,1%. Al contrario, il sondaggio registra una leggera ripresa di Italia Viva, che si attesta al 2,4% (+0,1%). +Europa, invece, si ferma all’1,4% (-0,1%). Infine, Azione si posiziona al 3,0% (-0,1%) e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci consolida la sua posizione al 2,7%.