Momenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, ha urtato un’imbarcazione da diporto durante una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti.

A raccontare l’episodio sui social è stato Giuseppe Zacà, che ha diffuso il video poi ripreso da diversi siti online: “Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa”.

Lo squalo ha colpito la prua, forse agitato dalla ferita e dal rumore del motore. Nell’agosto scorso, a Porto Cesareo, era già stato avvistato un altro mako più piccolo.