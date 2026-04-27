Il video dello squalo mako che urta una barca al largo di Gallipoli
Momenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, ha urtato un’imbarcazione da diporto durante una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti.
A raccontare l’episodio sui social è stato Giuseppe Zacà, che ha diffuso il video poi ripreso da diversi siti online: “Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa”.
Lo squalo ha colpito la prua, forse agitato dalla ferita e dal rumore del motore. Nell’agosto scorso, a Porto Cesareo, era già stato avvistato un altro mako più piccolo.