Una donna di 40 anni è stata azzannata al volto, al seno e a un braccio dal cane che aveva adottato solo pochi giorni prima dell’aggressione. L’incidente è accaduto lo scorso 9 maggio, intorno alle 18, a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. La vittima è stata poi trasportata dall’elisoccorso all’ospedale Santa Maria Nuova, dopo che sul posto erano già intervenuti gli operatori del 118. Non è in pericolo di vita.

Ai volontari della Croce Rossa la donna ha detto di essere diventata la padrona del cane solo pochi giorni prima di quanto accaduto. L’animale, un boxer adottato da un canile, aveva alle spalle degli episodi di maltrattamenti, dunque un trascorso non facile, che ha posteriori potrebbe aver avuto un impatto sulla sua condotta di vita successiva.