Una 36enne, residente nella Tuscia, è morta ieri mattina all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dopo essersi presentata al pronto soccorso con una grave emorragia in corso. In base a quanto si apprende, la donna sarebbe entrata al punto di accoglienza delle emergenze con una grossa perdita di sangue probabilmente dal basso ventre, poi subito dopo è svenuta mentre i medici la stavano soccorrendo.

La donna è stata trasferita immediatamente nel reparto rianimazione, ma non ha ripreso più conoscenza e nonostante i sanitari abbiano tentato di salvarla in tutti i modi è deceduta. Sul posto subito dopo la polizia e un Pm della Procura di Viterbo. Gli inquirenti stanno indagando per fare chiarezza sulla vicenda, su cui al momento vige il massimo riserbo.