Una donna di 40 anni è morta la scorsa domenica pomeriggio all’interno di una residenza psichiatrica di Collegno, nel Torinese. In base a quanto riferito ai familiari, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un boccone di brioche che le avrebbe ostruito le vie respiratorie. Come si legge sul sito Notizia Oggi.It, il personale della struttura avrebbe chiamato subito i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarla è risultato vano. In loco sono intervenuti anche i carabinieri di Collegno, che hanno avviato le verifiche del caso.