Una donna di 93 anni si è messa al volante e ha iniziato a guidare la sua vettura contromano, facendo zig zag tra le corsie, lungo la strada statale 45 bis, in provincia di Brescia. L’anziana si è resa protagonista di una scena surreale, che avrebbe potuto mettere in pericolo la vita degli altri automobilisti, i quali hanno allertato la polizia, che è riuscita a rintracciare la donna.

La 93enne è stata ritrovata in evidente stato confusionale, pur essendo in regola con la patente di guida. Gli agenti hanno cercato di farle domande per rintracciare i familiari, ma lei ricordava soltanto il nome della figlia e il suo luogo di lavoro, per cui è stato necessario usare i social network per contattarla. Da una prima ricostruzione è emerso che la donna si fosse messa alla guida nonostante i suoi affetti le avessero consigliato di non farlo. Per fortuna, alla fine è tornata alla sua abitazione sana e salva, senza provocare incidenti.