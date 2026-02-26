“Donna: persona adulta di sesso femminile”. È iniziata in Italia la campagna di affissioni prevista dall’associazione “Provita e famiglia” in vista della Giornata della donna dell’otto marzo. Tra i primi Comuni italiani a ospitare le affissioni quello di Montegiorgio, in provincia di Fermo.

“Questa campagna nasce dalla gravissima deriva gender e woke in cui siamo finiti, dove il dato di realtà è completamente annientato dalla ‘percezione personale’. – si legge nel post diffuso sui social da Provita e famiglia che annuncia la campagna di affissioni – Il diritto più elementare delle donne è non essere cancellate da ideologie che negano l’evidenza e che, a cascata, fanno saltare tutele e diritti conquistati in decenni. Lo vediamo nei continui attacchi alle donne da parte di chi si autoproclama loro difensore: transfemministe, lobby Lgbt e, sempre più spesso, palazzi delle istituzioni”.