Il segretario della Difesa americano scelto da Trump, Pete Hegseth, è intervenuto ad una funzione religiosa al Pentagono ed ha citato un passo biblico. In realtà si trattava però della mitica citazione di “Ezechiele 25:17” recitata da Samuel Lee Jackson durante Pulp Fiction.

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Dopo quella che è sembrata una gaffe è arrivata la precisazione del portavoce del capo del Pentagono che ha detto che Hegseth “sapeva che era una citazione”.