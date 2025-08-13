Una donna di 27 anni di Pescara è morta a causa delle gravi lesioni riportate in seguito a un incidente stradale, avvenuto in provincia di Chieti, nel tratto di strada che porta al casello dell’autostrada A14, all’altezza del territorio di Fossacesia. La 27enne era alla guida di una macchina che ha sfondato il guardrail, probabilmente a causa dell’elevata velocità di percorrenza del tratto stradale. La donna non aveva nemmeno la patente. Trasportata in gravi condizioni con l’eliambulanza del 118 all’ospedale di Pescara, per lei non c’è stato nulla da fare ed è morta poco dopo lo schianto.