Questa mattina, 31 marzo, una donna brasiliana di 45 anni è precipitata dal primo piano di un appartamento nel quartiere Prati, a Roma, riportando ferite gravissime. Le indagini rivelano che poco prima si era verificata una violenta lite all’interno dell’abitazione, che sarebbe stata utilizzata come casa d’appuntamenti.

L’arrivo della polizia e i primi rilievi

Allertate dalle urla e dall’incidente, le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul posto. Nell’appartamento hanno trovato un’altra persona, anch’essa di nazionalità brasiliana, identificata come transessuale. L’individuo era in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica della vicenda. Dopo la caduta, la donna è stata soccorsa dai sanitari e trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso.