“La legge elettorale c’è, mi pare che sono loro ad avere l’ansia di cambiarla. Poi non ci devono accusare di non aver voluto dialogare quando hanno scelto con tutta evidenza di fare una forzatura. Comincino a togliere di mezzo il premierato se vogliono davvero un confronto”. Queste le parole del leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni in un’intervista alla Stampa.

Le parole di Fratoianni

La legge proposta dalla maggioranza, continua, “ha molti profili discutibili sotto il profilo della costituzionalità, ha un enorme premio maggioranza, è una riedizione del premierato. Se sono in grado di dare qualche risposta ai problemi del paese lo facciano, ma non mi pare sia così”.

Attraverso la legge elettorale, il governo, secondo Fratoianni, tenta di costruire “una scialuppa di salvataggio per la crisi che stanno attraversando. Trovo assurdo che di fronte alla situazione del paese inchiodare il parlamento a discutere legge elettorale invece che su problemi urgenti”.

Alla domanda se, in caso di pareggio, non teme si andrebbe a nuove larghe intese, Fratoianni ha risposto così: “Non solo non mi piacciono le larghe intese, le considero inaccettabili. Ma ripeto: le elezioni si vincono con il consenso. Io sono sempre stato proporzionalista, per me la migliore legge elettorale è proporzionale”.

In questo momento, ha ribadito, “non ci sono condizioni per aprire una discussione” e “mi pare che ci sia una forte coesione nel Campo largo su questo, come ormai accade sulla grande maggioranza delle questioni”.