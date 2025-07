Ha strangolato la sua convivente in mezzo alla strada dopo una lite, davanti agli occhi dei due figli minorenni. Il femminicidio si è consumato a Macherio, in provincia di Monza e Brianza. Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è stata trovata morta in un’area dismessa a poca distanza da casa sua, intorno alla mezzanotte di oggi. Sul suo corpo sono stati rilevati segni di strangolamento.

Il suo ex compagno, dal quale lei è fuggita dal Perù insieme ai due figli di 14 e 17 anni, è stato portato in caserma dai carabinieri per essere sentito ed è il principale sospettato. A dare l’allarme sono stati i due ragazzi, non vedendo rientrare la madre a casa. Sono stati proprio loro a guidare i soccorritori nell’indicazione del luogo esatto dell’aggressione.