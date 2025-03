Una donna di 48 anni è stata travolta da una frana mentre percorreva a piedi la via Pistoiese nelle campagne di Vinci, un comune che sta in provincia di Firenze. La donna è finita a terra ed è rimasta bloccata con le gambe da circa 40 centimetri di fango e detriti che si sono distaccati dalla collina soprastante. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 21 marzo. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei Carabinieri. La 48enne è rimasta ferita in modo grave alle gambe e in ipotermia. Una volta soccorsa è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Forte ondata di maltempo in Toscana

La Toscana è alle prese con una intensa ondata di maltempo. Anche oggi è prevista un’allerta meteo che riguarda tutta la regione a causa di forti temporali e rischi idrogeologici e idraulici. La Prefettura di Firenze ha confermato 91 evacuazioni preventive: 70 a Marradi e 21 a Vaglia.

La Protezione civile regionale sta monitorando costantemente la situazione. L’allerta è arancione a ridosso dei fiumi Arno, Serchio, Reno e altre aree della regione come Mugello e Versilia. Le scuole sono chiuse in molti comuni tra cui Aulla, Pontremoli, Montecatini, Pescia, Vicchio ed Empoli. Anche a Livorno e Seravezza le scuole sono chiuse, così come parchi, cimiteri e canili.