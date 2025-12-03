Una donna di 49 anni è stata trovata senza vita in un’abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la vittima, di origini macedoni, sarebbe stata picchiata a morte. Il marito, connazionale e tornato a convivere con lei nonostante una causa di separazione e una condanna per maltrattamenti, oggi non si è presentato al lavoro ed è attualmente irreperibile. Sul posto sono intervenuti il magistrato della Procura di Ancona, i carabinieri del nucleo investigativo e della Scientifica, oltre alla Croce Verde e all’automedica di Jesi.

Precedenti violenze e arresti

L’uomo, operaio cinquantenne, aveva patteggiato a luglio una condanna a dieci mesi dopo l’arresto di aprile, quando aveva rincorso la moglie con un’ascia minacciandola di morte. La donna era riuscita a mettersi in salvo grazie ai vicini. Inizialmente ai domiciliari, l’uomo era poi finito in carcere per ripetute violazioni delle misure. Già a gennaio la vittima aveva denunciato un’altra aggressione avvenuta in auto, durante la quale il marito aveva sfondato il parabrezza con la stessa ascia, procurandole lesioni con trenta giorni di prognosi.