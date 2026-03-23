Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina davanti alle scale di emergenza del liceo Francesco Vivona, nel quartiere Eur di Roma. Sembra che la donna indossasse un pigiama. Non si tratterebbe né di una studentessa né di una lavoratrice dell’istituto. La scuola è stata chiusa. Sul posto sta lavorando la polizia, con la scientifica che sta già eseguendo i rilievi. Sono in corso le indagini per risalire all’identità della giovane, anche attraverso la comparazione con un’altra donna con problemi psichici, la cui scomparsa è stata denunciata dai parenti. Intanto le lezioni sono state sospese.

Sul sito dell’istituto è stata pubblicata una circolare per annunciare la chiusura straordinaria della scuola: “Si comunica che, a causa di una situazione di particolare gravità verificatasi nelle immediate vicinanze della sede di via della Fisica, tale sede rimarrà chiusa per l’intera mattinata scolastica. La decisione è stata assunta in via precauzionale, per motivi di sicurezza e a tutela dell’intera comunità scolastica. Seguiranno eventuali aggiornamenti”.