In base alle prime ricostruzioni, su cui ancora si sta lavorando, la 24enne è morta mentre stava occupandosi di un cavallo. Non è tuttavia ancora chiaro se la causa del decesso sia dovuta a una caduta o a un colpo mortale (probabilmente di uno zoccolo), inferto dall’animale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.