Donna trovata morta in una stalla. L’ipotesi: colpita dallo zoccolo di un cavallo
Una donna di 24 anni è stata trovata morta questa mattina nella stalla di un’azienda agricola di Cossato, del Biellese. Si tratta della cascina San Grato, dove si trova un allevamento di cavalli.
In base alle prime ricostruzioni, su cui ancora si sta lavorando, la 24enne è morta mentre stava occupandosi di un cavallo. Non è tuttavia ancora chiaro se la causa del decesso sia dovuta a una caduta o a un colpo mortale (probabilmente di uno zoccolo), inferto dall’animale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.