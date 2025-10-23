“Sono un fallito, un assassino”. Luigi Morcaldi, 64 anni, ha confessato di aver accoltellato e ucciso l’ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, nella mattinata di mercoledì 22 ottobre, nel quartiere di Bruzzano a Milano. Davanti agli investigatori e i pm milanesi Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia, l’uomo ha fatto chiarezza sulla vicenda, su cui però si continua a indagare, per capire la presenza o meno della premeditazione.

Dal fallimento emotivo a quello economico

A differenza di quanto era circolato in precedenza, i due non erano mai stati sposati. Nell’interrogatorio, il killer ha spiegato in lacrime di ricollegare il suo fallimento di vita alla relazione, finita male, con la donna. Un fallimento che poi è diventato anche economico e da cui sono scaturite rivendicazioni verso la ex. Tanto che prima di ucciderla le avrebbe gridato: “Questa è casa mia, te ne devi andare”. La 62enne era rimasta a vivere nell’abitazione di via Grassini, in realtà a lei intestata, dove prima avevano però convissuto insieme. Al momento, l’aggravante contestata dai pm nell’imputazione dell’omicidio è quella prevista della relazione affettiva terminata.

Il passato da badante e la nuova relazione della ex

Morcaldi in passato aveva gestito un bar, successivamente aveva fatto anche il badante. Ritrovandosi senza lavoro, aveva dormito pure in macchina. Qualche giorno prima dell’omicidio, stando sempre al suo racconto, aveva visto Luciana assieme al suo nuovo compagno. “È stato un momento, non me lo so spiegar”, avrebbe detto ai pm rispetto al suo gesto: ben 14 coltellate, alcune delle quali letale al collo, con particolare accanimento sul volto. Per il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, l’uomo si è mosso “con estrema determinazione e rapidità”.