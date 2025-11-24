Aveva salvato un cervo e poi lo aveva provato ad addomesticare, ma alla fine lei stessa è rimasta vittima dell’animale. Protagonista della vicenda una donna di 64 anni dell’Ohio, negli Stati Uniti. Jodi Proger, questo il suo nome, è stata attaccata lo scorso 15 novembre da quel cervo maschio che ospitava nella sua proprietà e che poi è morto abbattuto dagli agenti sopraggiunti sul posto in seguito all’aggressione. I familiari della vittima hanno provato a salvare la vittima, ma purtroppo solo i proiettili inferti contro l’esemplare hanno messo fine alla sua furia.

Il cervo non era entrato nella proprietà di Proger casualmente, ma viveva insieme alla donna lì da mesi. L’animale era stato salvato da “morte certa” da Jodi, che aveva deciso di adottarlo e prendersi cura di lui, “come se fosse un figlio”, dandogli anche un nome: Wheezer. Nelle ultimi scatti pubblicati dalla donna sui suoi canali social, risalenti al 31 ottobre, si vede il cervo nel salotto di casa travestito in occasione di Halloween. Poi però il destino ha scritto un’altra storia per entrambi.