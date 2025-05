Un uomo ha colpito in faccia uno degli orsi mascotte della mostra Art of Play, in scena nel palazzo del Comune in viale Angelico a Roma. Peccato che all’interno di quel peluche gigante ci fosse una lavoratrice, che stava svolgendo un mestiere come tanti. Al di là delle scuse del visitatore (“Pensavo fosse un pupazzo”) e del fatto che sembra che la figurante non fosse tutelata dal punto di vista lavorativo, resta da chiedersi: ma da quando invece i peluche presenti a una mostra artistica si colpiscono?

Il problema a questo punto è educativo. Non si dovrebbe andare agli eventi artistici per sfogarsi, ma per trascorrere qualche ora in serenità, a meno che non sia esplicitamente prevista una qualche vaga forma di aggressione concessa dall’artista stesso, per la riuscita stessa della sua performance (Sì, stiamo pensando tutti a Marina Abramović). A poco servono le scuse del visitatore, perché quello che ci chiediamo è: se accanto a lui fosse stato presente un bambino, quale insegnamento avrebbe carpito da questo episodio? Nulla di buono, probabilmente.