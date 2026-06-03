“Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia. Tra questi, il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Dalla nostra frontiera statale ucraina a questo obiettivo dell’industria petrolifera russa, che lavora per la guerra, ci sono circa 1.100 chilometri. Sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt”. A scriverlo su Telegram è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli attacchi sono una risposta a quelli che Mosca ha compiuto in Ucraina nei giorni scorsi con più di 600 droni e 7o missili e che hanno provocato anche la morte di un bambino.

Il presidente ucraino, nel descrivere quanto accaduto, aggiunge: “Un altro obiettivo è un’impresa nella regione di Tambov, coinvolta nella produzione di armi russe. La distanza dalla linea del fronte è di quasi 600 chilometri. Grazie ai nostri soldati per la loro precisione. Il piano ucraino di sanzioni a lungo raggio viene eseguito esattamente come necessario per avvicinare la pace. Gloria all’Ucraina!”. I droni ucraini hanno però centrato anche un bus di linea che viaggiava nella tratta tra San Pietroburgo e la Crimea uccidendo sette persone che si trovavano a bordo.

A San Pietroburgo oggi comincia la “Davos russa”

A San Pietroburgo oggi inizia intanto il summit economico Spief promosso da Putin, la cosiddetta “Davos russa”. Si tratta del principale forum d’investimento della Russia, il quinto da quando Mosca ha invaso l’Ucraina nel 2022.

Il summit è snobbato dall’Occidente tranne che da alcune personalità statunitensi. Saranno infatti presenti a San Pietroburgo Rodney Mims Cook Jr., presidente della Commissione per le Belle Arti degli Stati Uniti che supervisiona l’ampliamento della sala da ballo della Casa Bianca del Presidente Donald Trump, l’influencer di destra statunitense Candace Owens e, forse, l’ex kickboxer noto e molto discusso sul web, Andrew Tate. Il Cremlino ha dichiarato che si tratterebbe della prima conferenza russa sugli investimenti con partecipazione statunitense dal biennio 2017-2018.