Sparatoria alla stazione di servizio di Viverone sud, vicino a Ivrea e non distante dal confine con la Francia. Ed è proprio un giovane di 26 anni di nazionalità francese il protagonista in negativo: ha preso a martellate due agenti della polizia stradale e uno dei due ha reagito aprendo il fuoco.

Il giovane francese è stato ferito alla gamba mentre uno degli agenti è stato colpito di striscio. L’uomo in precedenza aveva avuto un incidente stradale, in cui non erano stati coinvolti altri veicoli, ed era stato soccorso dall’autista di un furgone che lo aveva accompagnato alla stazione di servizio di Viverone sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià sulla A-26.

Qui il francese ha cercato di entrare dentro un’auto, minacciando le persone che erano a bordo. I poliziotti della pattuglia sono quindi intervenuti e il giovane li ha colpiti in testa con un martello, che nascondeva sotto gli abiti.

Uno degli agenti a questo punto ha estratto l’arma e ha fatto fuoco, colpendo l’aggressore, ma anche di striscio l’altro agente. Il giovane e uno dei poliziotti feriti sono stati trasportati al Cto di Torino.