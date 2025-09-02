Due anziani, un uomo e una donna, rispettivamente di 83 e 81 anni, sono morte in una esplosione che si è verificata oggi in un’abitazione di Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. Secondo quanto si è appreso, l’esplosione si è verificata poco prima delle 8 a causa di una fuga di gas che ha causato anche un incendio propagatosi a due abitazioni vicine ma senza ingenti danni.

Le vittime erano una coppia convivente, Raffaele Cretella e Rosa Formato. Sul luogo della tragedia, in via Cristoforo Colombo, sono giunti vigili del fuoco e i sanitari. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri coordinate dalla Procura di Torre Annunziata.