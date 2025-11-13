Brutta coincidenza: due bambini piccoli, nemmeno due annni, sono stati ricoverati a distanza di qualche ora uno dall’altro per gravi ustioni su viso e corpo causate da acqua bollente.

Entrambi trasportati in elicottero

Il primo è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano: lo hanno trasportato in elicottero dalla provincia di Lodi, tanto era grave. Ha un anno e mezzo: si è rovesciato addosso una pentola piena di acqua messa a bollire. Ustioni di primo e secondo grado.

Il secondo bimbo è ricoverato al Gaslini di Genova: ha 17 mesi, stessa dinamica dell’incidente precedente, questa volta nella sua casa di Villanova in provincia di Savona. Anche lui ha avuto bisogno di un elicottero per accellerare le cure del caso.

Ustioni di 2 e 3 grado su circa il 60% del corpo: per questo è finito in terapia intensiva. In entrambi i casi si indaga su eventuali responsabilità per il mancato controllo.