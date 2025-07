Due fratellini di 8 e 10 anni sono ricoverati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dopo essere stati aggrediti e morsi dal rottweiler della nonna. Le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. L’episodio ha avuto luogo nella mattinata di ieri a Lavinio, sul litorale romano. Il cane avrebbe raggiunto i bambini alla testa e alla schiena. L’ipotesi è che l’animale non conoscesse bene i due bimbi e per istinto di difesa li avrebbe assaliti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lavinio e il rottweiler è stato preso in custodia dal Servizio sanitario veterinario. La nonna è subito intervenuta per evitare il peggio, restando lei stessa ferita. Le potrebbe essere contestata un’omessa custodia dell’animale. Per quanto riguarda i due fratellini, non sono ancora fuori pericolo.