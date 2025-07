Lo scorso 14 giugno erano stati trovati morti di fame e sete in una casa a Fiorano Canavese, in provincia di Torino. Protagonisti della vicenda due gatti, lasciati nell’incuria dal loro proprietario, che è stato denunciato per maltrattamenti. Ulteriori gatti erano stati portati via da un’altra persona poco prima del loro arrivo delle forze dell’ordine, giunte sul posto su richiesta dell’amministratore del condominio, che si era reso conto della situazione precaria di quell’appartamento, il cui inquilino è tra l’altro sotto sfratto, come si legge su Torino Today.