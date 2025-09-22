Aggressione omofoba sabato sera alla festa del Lambrusco di Sorbara a Bomporto in provincia di Modena. Alcune ragazze sono state insultate da un gruppo di uomini dopo che due di loro si erano baciate. Uno di questi avrebbe anche colpito una delle giovani con un pugno al volto. Le ragazze, nella giornata di ieri, sono tornate sul palco del festival per lanciare un messaggio contro l’omofobia e ogni forma di discriminazione.

“Un fatto grave e intollerabile”, l’ha definito la sindaca di Bomporto Tania Meschiari,”che non ci rappresenta e che condanniamo con fermezza. Mi preme evidenziare che proprio negli stessi luoghi, solo una settimana prima, erano transitati tanti cittadini e cittadine dell’Unione del Sorbara, insieme a partecipanti e soci di associazioni che lottano contro la violenza, durante la Rainbow Bike: un’iniziativa nata per difendere i diritti, l’uguaglianza e per condannare con forza le discriminazioni. A Bomporto non c’è spazio per odio, violenza e discriminazione. Ci impegniamo quotidianamente per promuovere il rispetto, la libertà e l’inclusione”, aggiunge la sindaca.

Sabato sera i volontari sono intervenuti per sedare la lite e, successivamente, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.