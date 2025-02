C’è preoccupazione tra i proprietari di cani a Bari per la morte di tre animali, morti per presunti avvelenamenti. Due cani sono deceduti nel rione San Pasquale, dopo aver ingerito candeggina versata sulla strada. Un altro ha perso la vita, intossicato dal cloruro di sodio in via Pellegrini.

La denuncia degli animalisti

L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA) sta raccogliendo informazioni per presentare una nuova denuncia e avanzare una richiesta formale di bonifica delle aree coinvolte. “Siamo in contatto con la proprietaria del cane morto in via Pellegrini”, fanno sapere i rappresentanti dell’associazione. “Stiamo raccogliendo tutto il materiale possibile su questo nuovo episodio per fornire elementi utili alle indagini”.

“Chiediamo che le autorità procedano con una bonifica immediata delle aree a rischio – proseguono dall’associazione – e che vengano analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili”. “È inaccettabile – aggiungono – che qualcuno stia deliberatamente mettendo a rischio la vita degli animali”.