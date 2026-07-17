È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche ma non ce l’ha fatta. Il decesso è stato confermato dalla direzione sanitaria dell’ospedale Gaslini ed è stato dichiarato nella notte al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. “L’intero ospedale – si legge nella nota del Pediatrico – si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie”.