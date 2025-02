Dopo 33 anni di coma, a 60 anni, è morta Luigina Brustolin. Il 23 maggio 1992 la donna ebbe un grave incidente stradale lungo la strada Feltrina, a Pederobba, in provincia di Treviso, nel quale morì la figlia Sara, che aveva solo un anno e mezzo. Lo riporta oggi la Tribuna di Treviso.

L’incidente

Brustolin, all’epoca 27enne, venne portata in ambulanza all’ospedale di Feltre (Belluno) e poi in elicottero a quello di Treviso. La figlia morì dopo 35 giorni dall’incidente, mentre la madre, affetta da un trauma cranico, finì in coma. Da tempo la donna era ricoverata presso il centro servizi Opere Pie Onigo, di Pederobba, per essere trasferita di recente all’ospedale San Camillo di Treviso, dove è morta il 7 febbraio scorso.