È morto improvvisamente a Washington il giornalista Daniele Compatangelo, storico corrispondente italiano dagli Stati Uniti. Aveva 50 anni. La causa del decesso sarebbe un malore: i primi accertamenti escluderebbero la presenza di segni di violenza sul corpo. La notizia è stata comunicata alla famiglia dall’Ambasciata d’Italia a Washington, dopo l’intervento della polizia locale.

Le prime notizie

Nato a Savona e cresciuto a Torino, Compatangelo aveva vissuto anche a Roma prima di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti, dove aveva costruito una lunga carriera giornalistica. Negli ultimi anni era diventato uno dei principali volti italiani dalla Casa Bianca, collaborando con La7, Sky Tg24, Tv2000 e, in passato, con Il Secolo XIX.

Nelle scorse settimane era finito al centro dell’attualità politica per l’intervista telefonica esclusiva al presidente americano Donald Trump, trasmessa durante L’Aria che tira. L’intervista aveva sancito la rottura politica tra Trump e la premier Giorgia Meloni.

In oltre 25 anni di carriera aveva seguito otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012. Nel 2011 il documentario investigativo The Los Angeles Breakdown aveva ottenuto la Menzione d’Onore ai Southern California Journalism Awards. I suoi reportage sono stati trasmessi da Rai, Mediaset e RSI. Dal novembre 2025 era presidente della White House Foreign Correspondents’ Association, organismo che riunisce i corrispondenti impegnati nella copertura della politica statunitense.