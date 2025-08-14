È morto all’ospedale di Treviso il 17enne che, nella notte tra domenica e lunedì, aveva tentato il suicidio in una cella del carcere minorile, impiccandosi con i propri jeans. Grazie al tempestivo intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il medico del carcere è riuscito a soccorrere e rianimare il ragazzo, che è stato poi trasferito in gravissime condizioni al pronto soccorso. Il giovane si trovava nel centro di prima accoglienza del carcere di Treviso a disposizione della Procura, dopo essere stato arrestato poche ore prima a Vicenza in flagranza di reato per rapina e danneggiamenti.