È rottura fra il Pakistan e i Talebani, tornati al potere in Afghanistan per l’insipienza di Trump e Biden e il loro inconfessabile rapporto con Putin. Intanto mette il dito fra le due realtà islamiche l’India e questo allarma ancora più i pachistani. Sembra un ritorno al Grande Gioco che sviluppò attorno all’Afghanistan nel 19.mo secolo.

Le tensioni tra Pakistan e Afghanistan aumentano a causa degli scontri al confine. Viene da pensare: chi la fa l’aspetti. Il Pakistan ha effettuato attacchi aerei all’interno dell’Afghanistan, che Islamabad ritiene di aver nascosto estremisti che hanno scatenato un’insurrezione in Pakistan.

Rick Noack, capo dell’ufficio afghano del Washington Post, ricorda che quando Kabul cadde nelle mani dei talebani afghani nel 2021, il capo dei servizi segreti pakistani fu uno dei primi ospiti stranieri a visitare il nuovo regime, dicendo ai giornalisti che “andrà tutto bene”.

Quando i talebani presero il controllo di Kabul nell’agosto 2021, l’allora primo ministro del Pakistan Imran Khan affermò che il gruppo afghano aveva “spezzato le catene della schiavitù” tornando al potere per la prima volta dal 2001.

Ma meno di tre anni e mezzo dopo, le relazioni tra Pakistan e Afghanistan si sono deteriorate drasticamente.

Tre anni dopo, quel calcolo sembra essere fallito, lasciando invece i funzionari del Pakistan furiosi per i legami con Kabul, mentre i talebani si avvicinano sempre di più a un partner improbabile: l’India.

Il Pakistan bombarda i talebani

Nello scontro più duro tra i due Paesi finora, gli attacchi aerei pakistani hanno ucciso 46 persone nell’Afghanistan orientale a fine dicembre, secondo il governo afghano. I funzionari pakistani hanno affermato che gli attacchi avevano come obiettivo i militanti talebani pakistani. Il governo afghano ha dichiarato che tra le vittime degli attacchi ci sono donne e bambini.

L’escalation transfrontaliera, aggiunge riflette la crescente frustrazione a Islamabad per l’aumento degli attacchi mortali perpetrati all’interno del Pakistan e attribuiti ai talebani pakistani. Islamabad sostiene che il gruppo sia protetto dal regime talebano afghano. La tensione è alta, dopo un attacco transfrontaliero dall’Afghanistan alla fine del mese scorso e segnalazioni di nuovi combattimenti lungo il confine venerdì. “Questo è il momento di agire insieme per il futuro del Pakistan”, ha detto venerdì il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ai funzionari pakistani. La leadership del Pakistan è stata spesso accusata di aver ospitato o tollerato i leader e i combattenti talebani afghani durante i 20 anni di insurrezione talebana in Afghanistan.

Ora il Pakistan si trova dall’altra parte di una situazione molto simile. La vittoria dei talebani afghani nell’agosto 2021 ha dato energia ai loro omologhi pakistani e li ha incoraggiati ad adottare in gran parte la stessa strategia. Allo stesso tempo, la caduta di Kabul ha inondato i mercati delle armi pakistani con armi da fuoco moderne e visori notturni, dando ai militanti un vantaggio sulle forze locali, secondo i funzionari pakistani. Il Pakistan Institute for Peace Studies, un think tank con sede a Islamabad, ha affermato in un rapporto pubblicato la scorsa settimana che sia “la frequenza che l’intensità degli attacchi terroristici” sono aumentate da quando i talebani hanno preso il potere a Kabul, raggiungendo livelli che non si erano visti l’anno scorso. in un decennio. Tra il 2007 e il 2015, i militanti talebani pakistani hanno sconvolto il mondo con il loro tentativo di assassinio dell’attivista per i diritti delle donne Malala Yousafzai, il loro brutale governo sulle aree tribali e una serie di piani devastanti, tra cui un attacco a una scuola nel 2014 in cui hanno perso la vita 132 bambini. All’epoca si riteneva che i talebani afghani e pakistani collaborassero frequentemente.

Rapporti complicati

Mentre alcuni funzionari afghani desiderano mantenere relazioni cordiali con Islamabad, la leadership talebana sembra ora costretta a rimproverare pubblicamente il Pakistan per i suoi attacchi transfrontalieri di fine dicembre. Molti tra i talebani afghani considerano i talebani pakistani come fratelli d’armi e, secondo gli analisti, il regime di Kabul è sotto pressione affinché sostenga pubblicamente il gruppo. “La volontà del nostro popolo è quella di fornire protezione alla popolazione, sia locale che ospite”, ha affermato a fine dicembre Khairullah Khairkhwa, ministro dell’informazione ad interim dei talebani afghani. Le sue osservazioni sono state ampiamente interpretate come una conferma velata del fatto che il governo afghano ospita militanti talebani pakistani come “ospiti”, riecheggiando la logica dei talebani per aver ospitato Osama bin Laden e altri militanti di al-Qaeda alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000.

Ma le possibilità dei talebani afghani di confrontarsi con il Pakistan, una potenza nucleare dotata di uno degli eserciti più grandi del mondo, sono limitate. La presenza dei talebani pakistani “sta diventando sempre più imbarazzante per le autorità talebane, che ormai devono essersi rese conto che i quadri del TTP stanno abusando dello ‘status di ospite’”, ha affermato Asif Durrani, ex rappresentante speciale del Pakistan per l’Afghanistan, utilizzando un’abbreviazione per i talebani pakistani. La stessa settimana in cui gli attacchi aerei pakistani colpirono obiettivi nell’Afghanistan orientale, il successore di Durrani si trovava a Kabul per colloqui con Sirajuddin Haqqani, ministro degli Interni ad interim dei talebani.

Il ministro degli Esteri indiano Vikram Misri ha incontrato il ministro degli Esteri afghano Amir Khan Muttaqi a Dubai, segnando l’impegno pubblico di più alto profilo tra Nuova Delhi e i talebani. Quell’incontro è stato il risultato di una serie di misure adottate da entrambe le parti che suggerivano una svolta radicale rispetto a un quarto di secolo di animosità e sfiducia radicate nel sostegno del Pakistan ai talebani, scrive Abid Hussain di Al Jazeera.

Se questo cambiamento dovesse portare a un’espansione dell’influenza indiana in Afghanistan, i legami tra Islamabad e Kabul potrebbero risentirne, ha avvertito Iftikhar Firdous, co-fondatore di The Khorasan Diary, un portale che monitora le problematiche di sicurezza regionale. “Alla fine, il popolo afghano, dipendente dai confini del Pakistan, sopporterà il peso di questo tira e molla”, ha detto ad Al Jazeera.

Dagli anni ’80, quando appoggiò i mujaheddin contro l’Unione Sovietica, fino ai primi due decenni del XXI secolo, il Pakistan è stato uno dei principali sostenitori dei talebani, molti dei cui leader trovarono rifugio sul suolo pakistano.

L’India, al contrario, vedeva il gruppo come un rappresentante del Pakistan, chiudendo la sua ambasciata a Kabul dopo che i talebani salirono al potere in Afghanistan nel 1996. Incolpava i talebani e i loro attuali alleati nel governo, compresi gli Haqqani, per aver ripetutamente attaccato l’India missioni diplomatiche in Afghanistan: l’ambasciata nel 2008 e nel 2009 e i consolati indiani a Jalalabad nel 2013, Herat nel 2014 e Mazar-i-Sharif nel 2015.

Eppure, un decennio dopo, quelle equazioni non hanno più senso.

A dicembre 2024, Pakistan e Afghanistan si sono scambiati attacchi sui rispettivi territori, mentre il Pakistan affrontava il suo anno di violenza più mortale, in particolare contro le sue forze dell’ordine, dal 2016. Il Pakistan ha affermato di aver preso di mira le basi afghane del gruppo armato talebano pakistano, noto con l’acronimo TTP , che Islamabad accusa i talebani afghani di ospitare.

Il primo incontro significativo ebbe luogo a Kabul nel novembre 2024, quando JP Singh, segretario congiunto del Ministero degli Affari Esteri indiano che supervisiona l’ufficio Afghanistan, Pakistan e Iran, incontrò il ministro della Difesa afghano Mullah Mohammad Yaqoob.

Una settimana dopo, i talebani nominarono Ikramuddin Kamil loro inviato a Nuova Delhi, nonostante l’India non avesse ancora riconosciuto formalmente gli attuali governanti di Kabul.

E dopo l’incontro della scorsa settimana tra Misri e Muttaqi, il Ministero degli Affari Esteri ha descritto l’India come un “partner regionale ed economico significativo”.

Alcuni analisti pakistani affermano che Islamabad non ha motivo di preoccuparsi, almeno per ora.

Asif Durrani, ex rappresentante speciale del Pakistan in Afghanistan, ha affermato che il Pakistan e Kabul hanno una relazione più profonda di quella tra Nuova Delhi e Kabul. “L’India ha lasciato l’Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani e ora vi è tornata dopo aver valutato le reciproche opportunità commerciali. “Sia l’India che l’Afghanistan sono nazioni sovrane libere di stringere legami”, ha detto Durrani ad Al Jazeera. “Il Pakistan non può sollevare obiezioni a meno che queste relazioni non diventino ostili ai suoi interessi”, ha aggiunto.

Maleeha Lodhi, ex ambasciatrice del Pakistan presso le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e il Regno Unito, ha riecheggiato questo sentimento.

“L’Afghanistan, che non ha sbocchi sul mare, dipende principalmente dal Pakistan per il commercio e il transito. “La geografia non cambia solo perché l’India ora cerca legami più stretti con Kabul”, ha detto ad Al Jazeera.

Ma anche se la geografia dell’Afghanistan non è cambiata, negli ultimi anni molto altro è cambiato.

Mentre l’India ha investito più di 3 miliardi di dollari in Afghanistan negli ultimi due decenni, la principale rotta commerciale per il governo afghano rimane il confine con il Pakistan, dove le tensioni sono aumentate, poiché sono aumentate le preoccupazioni di Islamabad sugli attacchi del TTP.

Il TTP, fondato nel 2007, condivide le radici ideologiche dei talebani afghani e ha scatenato una violenta ribellione contro il Pakistan. I dati dell’anno scorso hanno mostrato più di 600 attacchi in Pakistan, che hanno causato circa 1.600 morti, tra cui circa 700 membri delle forze dell’ordine. La maggior parte di questi attacchi sono stati rivendicati dal TTP.

Il Pakistan ha tenuto numerosi incontri con le autorità afghane, tra cui una visita del suo rappresentante speciale, Mohammad Sadiq, a dicembre, dopo un attacco del TTP in cui sono morti 16 soldati pakistani.

Tuttavia, durante la visita di Sadiq, che sta svolgendo il suo secondo mandato in questo ruolo, l’esercito pakistano ha lanciato attacchi aerei a Bermal, un distretto al confine con il Pakistan.

Il governo afghano, che nega di aver dato rifugio ai gruppi armati, ha dichiarato che gli attacchi hanno ucciso almeno 46 persone, tra cui donne e bambini. Pochi giorni dopo, i talebani afghani reagirono, affermando di aver preso di mira “diversi punti” in Pakistan.

Lodhi ha sottolineato la riconferma di Sadiq come rappresentante speciale come un segno degli sforzi per riparare i legami. “Il Pakistan e l’Afghanistan stanno riprendendo gli accordi diplomatici per ristabilire le relazioni dopo un anno di intense tensioni. “Il miglioramento delle relazioni è un imperativo strategico per entrambe le nazioni”, ha affermato.

Ma l’incontro tra Misri e Muttaqi della scorsa settimana ha incluso anche una conversazione su un argomento che alcuni esperti affermano potrebbe rappresentare un ulteriore livello di complessità nei legami del Pakistan con i talebani afghani: lo sviluppo del porto iraniano di Chabahar da parte dell’India.

Chabahar si trova nella provincia iraniana del Sistan-Baluchistan, appena oltre il confine con la provincia pakistana del Belucistan, una zona ricca di risorse del paese dove Islamabad combatte da tempo i gruppi separatisti. Molti di questi ribelli hanno cercato rifugio in Iran.

L’Iran ha lanciato attacchi aerei sul suolo pakistano nel gennaio 2024, prendendo di mira presunti nascondigli di gruppi armati anti-Teheran che hanno trovato rifugio nel Belucistan. Anche il Pakistan reagì con attacchi.

Sebbene le tensioni tra Iran e Pakistan dopo quegli attacchi si siano allentate, Islamabad accusa da tempo Nuova Delhi di sostenere il movimento nazionalista baluci.

Il Pakistan ha citato l’arresto del 2016 di Kulbhushan Yadav, ritenuto da Islamabad una spia indiana operante in Belucistan. L’India nega le accuse, sostenendo che Yadav è stato rapito in Iran.

“Il coinvolgimento indiano nel Belucistan e il suo sostegno ai separatisti è una narrazione pakistana di lunga data, sottolineata dalla cattura di Yadav”, ha affermato Firdous.

In questo contesto, “i riferimenti al porto di Chabahar e al suo coinvolgimento nel commercio tra Afghanistan e India saranno visti dal Pakistan come interventisti”, ha aggiunto l’analista di Peshawar.