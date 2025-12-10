Ha perso l’equilibrio mentre passeggiava sul lungolago di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, a causa dell’eccessivo consumo di alcol. La donna di 46 anni è caduta nelle gelide acque del lago poco prima della mezzanotte di martedì 9 dicembre. Alcuni passanti l’hanno immediatamente soccorsa e hanno contattato il 112, avviando l’intervento dei soccorsi

Il soccorso e le conseguenze

In pochi minuti sono arrivati i sanitari dell’automedica e un’ambulanza di Calcinato, intervenuti in codice giallo. La donna è stata riportata a riva, infreddolita ma sana e salva, e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano per accertamenti. Ricoverata in codice verde, è stata dimessa dopo alcune ore senza gravi conseguenze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di routine.