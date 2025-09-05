Nuova epidemia di Ebola in Congo, la sedicesima epidemia dalla prima identificazione della malattia nel 1976. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme: “Le autorità sanitarie della Repubblica democratica del Congo hanno dichiarato un’epidemia di Ebola nella provincia del Kasai, dove al 4 settembre 2025 sono stati segnalati 28 casi sospetti e 15 decessi, tra cui 4 operatori sanitari”.

L’epidemia, spiega l’Oms, ha colpito le zone sanitarie di Bulape e Mweka. Tra i sintomi manifestati da pazienti e vittime ci sono: febbre, vomito, diarrea ed emorragia. “I campioni analizzati il ​​3 settembre presso l’Istituto nazionale di ricerca biomedica del Paese, nella capitale Kinshasa – si legge – hanno confermato la causa dell’epidemia: Ebola Zaire”. L’agenzia delle Nazioni Unite per la salute ritiene “probabile che il numero di casi aumenti con la prosecuzione della trasmissione”. Un team di epidemiologi dell’Oms è stato inviato nel Kasai e altre azioni saranno messe in campo per aiutare le comunità coinvolte a proteggersi.