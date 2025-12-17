Un uomo di 35 anni di fede ebraica è stato ferito da una coltellata al petto ieri nel quartiere di Crown Heights a Brooklyn, New York. L’aggressione è avvenuta, forse non casualmente, nel terzo giorno della festività di Hanukkah, dopo un litigio in strada, in quello che appare essere un attacco antisemita. Lo riferiscono media Usa, fra cui il New York Post, e anche media israeliani, citando la polizia newyorkese. Il Nyp parla di un alterco, accompagnato da una frase di odio verso gli ebrei, fra l’aggressore e l’uomo ferito, che avrebbe inseguito l’aggressore prima che questi estraesse una lama e lo accoltellasse al torace. L’uomo è ricoverato in ospedale in condizioni stabili.