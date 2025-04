Effetto dazi, produrre in USA: Vuitton scopre la scarsa qualità degli operai americani.

Il nuovo stabilimento LVMH in Texas è uno dei peggiori di Louis Vuitton.

La fabbrica, che produce borse da 1.500 dollari in su, ha difficoltà a formare i lavoratori. La qualità sarebbe così bassa che le borse difettose vengono triturate sul posto e trasportate via con i camion, scrivono Tassilo Hummel e Waylon Cunningham di Reuters.

Sei anni fa, rievocano i due giornalisti, il miliardario CEO di LVMH Bernard Arnault e il presidente Donald Trump tagliarono il nastro azzurro di una fabbrica nella campagna del Texas che avrebbe prodotto borse firmate per Louis Vuitton, uno dei marchi di lusso più noti al mondo.

Ma dall’inaugurazione di alto profilo, la fabbrica ha dovuto affrontare una serie di problemi che hanno limitato la produzione, hanno dichiarato a Reuters 11 ex dipendenti di Louis Vuitton. Il sito si è costantemente classificato tra i peggiori per Louis Vuitton a livello globale, con risultati “significativamente” inferiori a quelli di altri stabilimenti, secondo tre ex dipendenti di Louis Vuitton e una fonte senior del settore, che hanno citato classifiche interne condivise con il personale.

I problemi dello stabilimento, mai segnalati in precedenza, evidenziano le sfide che LVMH deve affrontare nel tentativo di espandere la propria presenza produttiva negli Stati Uniti per evitare i dazi minacciati da Trump sui prodotti realizzati in Europa.

I dazi fanno emergere i problemi

“È vero che l’avvio è stato più difficile di quanto pensassimo”, ha dichiarato venerdì Ludovic Pauchard, direttore industriale di Louis Vuitton, in un’intervista in risposta a domande dettagliate sui risultati delle ricerche di Reuters.

Lo stabilimento texano, situato in un ranch di 250 acri, è in difficoltà a causa della mancanza di manodopera specializzata nella lavorazione della pelle in grado di produrre secondo gli standard qualitativi del marchio, hanno raccontato a Reuters i tre ex lavoratori. “Ci sono voluti anni per iniziare a realizzare le semplici tasche della borsa Neverfull”, ha detto una fonte vicina alle attività dello stabilimento, riferendosi alla classica tote bag a tracolla di Louis Vuitton.

Errori commessi durante il processo di taglio, preparazione e assemblaggio hanno portato allo spreco di ben il 40% delle pelli, ha affermato un ex dipendente con una conoscenza approfondita delle performance della fabbrica. A livello di settore, il tasso di spreco tipico per la pelletteria è generalmente del 20%, ha affermato una fonte senior del settore.

Paga base 17 dollari l’ora

I lavoratori dello stabilimento texano, che comprende reparti dedicati al taglio e all’assemblaggio, oltre a un magazzino, inizialmente ricevevano una paga oraria di 13 dollari. Nel 2024, la paga base per un operaio addetto alla lavorazione della pelle nello stabilimento era di 17 dollari all’ora, secondo due persone che hanno recentemente presentato domanda di assunzione. Il salario minimo in Texas è di 7,25 dollari all’ora.

Un’ex lavoratrice della pelle, arrivata negli Stati Uniti come migrante alcuni anni prima, ha dichiarato di essersi sentita orgogliosa quando è stata assunta dal prestigioso marchio francese, ma ha anche aggiunto che alcuni lavoratori hanno avuto difficoltà a soddisfare gli standard qualitativi e gli obiettivi di produzione del marchio.

“Eravamo sottoposti a molta pressione per raggiungere gli obiettivi giornalieri”, ha affermato l’ex operaio, che ha lasciato la fabbrica alla fine del 2019.