Nella mattinata del 4 dicembre un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato in Valtellina, mentre sorvolava la zona di Le Prese, nel territorio di Lanzada. L’allarme è stato lanciato alle 8.35 dopo che alcuni testimoni hanno visto il velivolo perdere quota e schiantarsi al suolo. Le immagini dall’alto hanno confermato la completa distruzione del mezzo. Tre degli occupanti – il pilota e due operai – sono stati individuati e messi in salvo, riportando soltanto ferite leggere. Le ricerche sono proseguite a lungo in un’area molto impervia, finché una successiva ispezione aerea ha permesso di individuare il corpo senza vita del quarto passeggero, inizialmente disperso.

Le cause ipotizzate e gli interventi sul posto

Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero era impegnato in operazioni di ripristino successive alla frana del 12 novembre in Valmalenco. L’ipotesi principale è che il mezzo abbia urtato uno sperone di roccia, perdendo il controllo e precipitando. Alla guida c’era Maurizio Folini, pilota di grande esperienza conosciuto per numerose missioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco di Sondrio e Chiesa Valmalenco, i carabinieri, l’eliambulanza Areu 118 e il Soccorso alpino e speleologico, impegnati nelle operazioni di ricerca, recupero e messa in sicurezza dell’area.