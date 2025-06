Tragedia questa mattina a Empoli, in un’abitazione di via Buozzi. Una donna di 83 anni è stata trovata morta, mentre il marito, 84 anni, ha tentato il suicidio. Secondo le prime informazioni, i due anziani coniugi – entrambi italiani – vivevano insieme nell’appartamento. È stato un familiare a lanciare l’allarme. Sul posto è intervenuta la polizia. L’uomo, soccorso tempestivamente dal 118, è stato trasportato in ospedale e, secondo quanto riferisce la questura di Firenze, non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe cercato di togliersi la vita tagliandosi le vene. Dalle prime evidenze, la donna sarebbe morta per soffocamento o strangolamento. La salma è stata trasferita a Medicina legale, dove sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.