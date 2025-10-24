Un uomo di 26 anni è entrato nella Chiesa Beata Vergine del Carmelo di Gela per confessarsi e ha accoltellato il parroco, don Nunzio Samà. Lo ha colpito in sagrestia all’addome. L’autore dell’aggressione è una persona del luogo, pregiudicato, fermato dai carabinieri quale responsabile del reato di lesioni personali aggravate. Fortunatamente il religioso è riuscito a fuggire da una porta secondaria e a salvarsi, venendo poi soccorso dal personale sanitario e trasportato presso l’ospedale di Gela, dove è stato medicato e giudicato non in pericolo di vita.

L’arma ritrovata a casa del 26enne, affetto da disturbi della personalità

I militari sono riusciti rapidamente a identificare l’autore del gesto, rintracciandolo nella sua abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto, nascosto in un marsupio occultato sotto un mobile, un coltello da cucina ritenuto compatibile con quello utilizzato per l’aggressione, sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. In base alle prime ricostruzioni, l’aggressione del 26enne sarebbe da inquadrare in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Gela, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della procura di Gela, il provvedimento cautelare sarà sottoposto al vaglio del giudice per la convalida.