Era latitante da due anni e alla fine i carabinieri lo hanno catturato alla feste del battesimo del figlio di un suo amico. Il 27enne è stato arrestato, a fronte di insulti e le violenze dei parenti, in un ristorante di Napoli. Si tratta di un giovane ricercato dal novembre del 2024 per il tentato omicidio di Giuseppe Orefice, esponente dell’omonimo clan operativo nell’area di Castello di Cisterna. Dieci gli anni da scontare, come imposto dall’ordine di carcerazione firmato dall’autorità giudiziaria partenopea.

I militari dell’arma l’hanno localizzato monitorando la sua rete relazionale. Hanno atteso nel ristorante che il giovane si isolasse dagli altri e l’hanno puntato: l’uomo ha subito capito erano lì per lui e, vista l’impossibilità di fuggire, ha anche valutato la possibilità di lanciarsi in acqua. Alla fine però ha scelto di farsi ammanettare dalla sezione operativa di Castello di Cisterna mentre i parenti hanno reagito al blitz con insulti e violenza. Il 27enne è ora nel penitenziario di Secondigliano.