Una donna di 62 anni è morta dopo essere stata azzannata da un cane davanti al garage della propria abitazione a Petrosino, in provincia di Trapani. Venerdì, verso le 19 e 30 la signora era andata come ogni sera a dar da mangiare al cane di famiglia. Il figlio era in casa, dall’altra parte della villetta, ma non ha sentito nulla. L’ha invece trovata agonizzante il marito, accortosi rientrando della saracinesca aperta a metà.

Erano troppo profonde le ferite causate dai morsi del cane, quindi è stato impossibile rianimarla. Qui però si arrestano le certezze. Le notizie che si rincorrono divergono, sono contraddittorie. Chi dice che sia stato il cane di famiglia punta il dito sulla stazza dell’animale e su una sua presunta aggressività. Altre fonti definiscono il cane una bestiola e fanno notare la presenza continua in zona di cani randagi, attirati dall’odore del cibo e dall’accumulo di rifiuti. C’è chi invece non esclude sia colpa del cane di qualcuno che non avrebbe vigilato sulla sua custodia. Si sta ora tentando di capire se la donna sia stata attaccata perché intervenuta a difesa del suo cane.