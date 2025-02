Un gatto è morto e il suo padrone è rimasto gravemente intossicato dalle esalazioni di monossido di carbonio dallo scaldabagno della loro casa. L’incidente è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì a Milano, in un appartamento a nord della città. Insieme all’uomo, un 32enne, c’erano anche la compagna, 44 anni, e l’altro loro micio, entrambi illesi.

Ad avere la peggio sono stati l’uomo, ricoverato in codice rosso per inalazione di monossido di carbonio, e uno dei due gatti, che non ce l’ha fatta. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e il 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Niguarda per un trattamento iperbarico d’emergenza. I pompieri e l’Ats, durante una prima ispezione, hanno verificato che le esalazioni provenivano proprio dallo scaldabagno. L’appartamento è al momento sotto sequestro.