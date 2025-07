Era uscito per cercare funghi nei boschi della Valtellina e non ha mai fatto rientro a casa. L’uomo, 52 anni, professione operaio e residente a Rasura, aveva raggiunto la baita di famiglia nel pomeriggio di sabato e non aveva più dato notizie di sé. A lanciare l’allarme, dopo il suo mancato rientro, sono state la madre e la sorella.

Subito si sono attivate le ricerche con una cooperazione tra soccorso alpino, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Alla fine il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato in una zona impervia, poco lontano da dove l’uomo aveva parcheggiato la sua macchina. In base alle prime ricostruzioni, sarebbe precipitato per oltre 50 metri. Un volo fatale, che non gli avrebbe lasciato scampo.