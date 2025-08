Un escursionista di nazionalità francese è precipitato e morto ieri mattina sulle montagne a Bobbio Pellice, nel Torinese. L’allarme è stato lanciato dai compagni di gita che lo hanno visto cadere dal sentiero durante la traversata tra il rifugio Cruello e il rifugio Jervis. L’incidente è accaduto in un punto particolarmente impervio del percorso, dove l’uomo non è riuscito ad arrestare la caduta precipitando per un centinaio di metri in un canalone.

Sul posto è stato inviato l’elisoccorso e l’equipe ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, risultate inefficaci a causa del grave politrauma accusato dall’uomo. Si è quindi dovuto constatarne il decesso e procedere con la rimozione della salma per la consegna ai carabinieri. Successivamente è intervenuta una squadra via terra del soccorso alpino che ha raggiunto i compagni dell’uomo, incapaci a proseguire in autonomia a causa dello choc.