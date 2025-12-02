Luca Paladini, consigliere della Regione Lombardia eletto con la lista Patto civico, ha reso noto di aver ricevuto una sanzione amministrativa per aver mostrato, per pochi secondi, la bandiera della Palestina durante una partita di basket al Forum di Assago. Sulla sua pagina Facebook ha raccontato quanto accaduto, spiegando: “Mi ha appena chiamato il commissariato di polizia della mia zona, qui a Milano. Devo andare a ritirare la notifica di una multa di poco inferiore ai 200 euro” per “aver esposto per 10 secondi la bandiera della Palestina al Forum (di Assago, ndr), in occasione della partita di pallacanestro Olimpia Milano Hapoel Tel Aviv”.

Le reazioni del consigliere

Paladini ha definito quello compiuto “un gesto […] fatto in silenzio, pacifico e non violento”, ribadendo che, a suo avviso, la sanzione è legata unicamente all’esposizione della bandiera. Nel post afferma infatti: “Mi si è accennato al telefono a una violazione delle regole interne al Palasport”. Di fronte alla vicenda si dichiara “letteralmente annichilito” e aggiunge che “ovviamente la cosa per quanto mi riguarda non finisce qui”, lasciando intendere la volontà di procedere con un ricorso formale.

Il contesto e l’intervento degli agenti

L’episodio risale a giovedì 20 novembre, serata segnata da tensioni all’esterno del Forum. Prima del match, un gruppo di attivisti aveva organizzato una protesta con striscioni, fumogeni e cori. Una volta sugli spalti, Paladini ha esposto la bandiera palestinese ed è stato immediatamente raggiunto dagli agenti della Digos, che hanno proceduto all’identificazione.