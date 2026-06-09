L’estate 2026 è pronta a entrare nel vivo e le prime tendenze stagionali delineano uno scenario caratterizzato da temperature superiori alla media climatica su gran parte dell’Italia. Secondo le più recenti elaborazioni dei principali centri meteorologici europei, l’anticiclone africano potrebbe diventare protagonista per lunghi periodi, favorendo un aumento delle ondate di calore e delle condizioni afose.

Le proiezioni del modello europeo ECMWF indicano anomalie termiche che potrebbero raggiungere o superare localmente i 2 gradi rispetto ai valori medi stagionali. Un dato che non si traduce soltanto in giornate più calde, ma in un’intera stagione caratterizzata da temperature mediamente superiori alla norma. Parallelamente, il contrasto tra aria molto calda e infiltrazioni più fresche potrebbe aumentare il rischio di eventi meteorologici estremi, soprattutto nelle regioni settentrionali.

Giugno, il mese più equilibrato dell’estate

Tra i tre mesi estivi, giugno dovrebbe essere quello più stabile e sopportabile. Le temperature saranno generalmente superiori alla media, ma senza eccessi particolarmente prolungati. Al Nord sono previsti passaggi instabili con temporali sulle Alpi e possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente nella seconda parte del mese.

Al Centro prevarranno condizioni di bel tempo, con giornate soleggiate e temperature che potranno superare i 32-34 gradi nelle aree interne. Al Sud e sulle Isole maggiori, invece, il caldo si farà sentire fin dalle prime settimane, con Sicilia, Calabria e Puglia che potrebbero registrare picchi vicini ai 35 gradi. Le località turistiche e balneari potranno comunque beneficiare di condizioni generalmente favorevoli già dalla metà del mese.

Luglio, il mese più rovente dell’anno

Le attuali simulazioni indicano luglio come il periodo più caldo dell’intera estate 2026. Le temperature potrebbero attestarsi mediamente tra i 2 e i 3 gradi oltre i valori climatici di riferimento, con diverse ondate di calore destinate a interessare tutta la Penisola.

La Pianura Padana rischia di diventare una delle aree più calde d’Europa, con punte che potrebbero superare i 38 gradi durante le fasi più intense. Anche le notti tropicali, con temperature minime superiori ai 24 gradi, potrebbero diventare particolarmente frequenti. Situazione simile al Centro Italia, dove città come Roma e Firenze potrebbero toccare più volte i 40 gradi. Al Sud e nelle Isole maggiori, soprattutto nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, non sono escluse temperature superiori ai 42 gradi nei giorni più estremi.

Agosto tra afa persistente e rischio nubifragi

Anche agosto dovrebbe proseguire sulla stessa linea, con l’anticiclone africano ancora presente sul Mediterraneo e temperature costantemente sopra la media. Le principali città italiane potrebbero registrare valori compresi tra 33 e 37 gradi per diversi giorni consecutivi, accompagnati da elevati tassi di umidità.

Tuttavia, il vero elemento da monitorare sarà l’estremizzazione dei fenomeni atmosferici. L’energia accumulata dal forte caldo potrebbe favorire la formazione di temporali particolarmente violenti, soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo l’arco alpino. Grandinate, raffiche di vento e bombe d’acqua potrebbero diventare protagoniste delle fasi di rottura delle ondate di calore. La tendenza più probabile, quindi, resta quella di un’estate molto calda ma allo stesso tempo caratterizzata da eventi meteorologici sempre più intensi e difficili da prevedere.