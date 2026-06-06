Il mese di giugno potrebbe presentare condizioni meteorologiche diverse dal solito in Europa, con fasi di instabilità e possibili irruzioni di aria più fredda rispetto alla media stagionale. Secondo le analisi circolanti tra gli esperti, la causa sarebbe legata a una configurazione particolare della circolazione atmosferica sull’emisfero nord, che favorisce lo spostamento di masse d’aria di origine artica verso latitudini più basse. Questo potrebbe portare a temperature altalenanti e a un clima meno stabile del previsto per il periodo estivo.

La possibile influenza dei fenomeni in alta quota

Tra le ipotesi considerate c’è anche un indebolimento del vortice polare e alcuni effetti legati alla stratosfera, che possono influenzare la distribuzione delle correnti atmosferiche. In queste condizioni, le masse d’aria fredda riescono a scendere più facilmente verso l’Europa, alternandosi a fasi più miti. Gli esperti sottolineano comunque che si tratta di dinamiche complesse e in continua evoluzione, che richiedono ulteriori verifiche per comprendere l’effettiva tendenza del mese.