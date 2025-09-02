Da sei anni residente a Carpi, Estefani Yan è un’ex atleta della nazionale militare della Repubblica Dominicana (specialità salto in alto e triplo) e oggi lavora come estetista nel salone della sorella. Nei giorni scorsi ha conquistato la selezione per Miss Grand Prix 2025, ma la vittoria è stata seguita da una pioggia di commenti negativi sui social: “Ragazza carina ma non si può dire che abbia lineamenti carpigiani: le carpigiane invece sono delle belle donne”; “Non rappresenta certo la carpigianità”; “Ce ne erano di molto più belle con il ‘difetto’ di essere italiane”.

In un’intervista al Quotidiano Nazionale, Estefani ha spiegato quanto queste critiche l’abbiano ferita: “Cosa ho fatto di male io a queste persone? Non ho mai detto di rappresentare la bellezza italiana, né carpigiana. Ho partecipato a un concorso importante, ‘Miss Grand Prix’, come donna”. Racconta che a spingerla a partecipare erano state proprio le clienti del salone: “Mai avrei pensato di essere poi travolta da cattiveria e odio razziale”.

Nonostante gli attacchi, ribadisce il legame con la sua città d’adozione: “Nonostante io non sia nata a Carpi, vivo qui e sento questa città come ‘casa’. Ero molto orgogliosa di aver portato la corona del premio proprio a Carpi, rappresentandola con rispetto e gratitudine”. Sull’odio ricevuto aggiunge: “C’è tanta ignoranza in giro, me ne sono resa conto adesso, e le persone sono diventate più cattive, intolleranti. Reputo tutto estremamente esagerato, non ho fatto male a nessuno”. Molti le hanno suggerito di denunciare, ma Estefani ha scelto di non farlo: “Sì, me lo hanno detto in tanti, ma non lo farò perché non è nel mio carattere, non voglio mettere in difficoltà nessuno. Esiste la libertà di espressione del pensiero, è vero, ma esiste anche l’educazione e il rispetto. Sono ferita, ma so che sono abbastanza forte per andare avanti. E poi ho ricevuto anche tanta solidarietà e questo mi riempie il cuore; quindi, vado a testa alta e con orgoglio porto la mia corona”.