Un sistema di minacce, intimidazioni e violenze per piegare un imprenditore del Barese e costringerlo a consegnare auto a noleggio senza ricevere alcun pagamento. È quanto emerge dall’operazione dei carabinieri della compagnia di Modugno, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha portato all’arresto di quattro persone tra Palo del Colle e gli istituti penitenziari di Lecce e Paola (Cosenza).

L’indagine

Secondo gli investigatori, per imporre il controllo sul territorio e intimidire la vittima sarebbe stata anche incendiata una delle vetture noleggiate. Gli ordini, in alcuni casi, sarebbero arrivati direttamente dal carcere attraverso telefonate effettuate con schede Sim introdotte illegalmente durante i colloqui, anche grazie a un bacio appassionato tra un detenuto vicino al clan Strisciuglio e la fidanzata. Tra gli arrestati figurano due persone già detenute, un indagato condotto in carcere e un altro posto ai domiciliari. Per un quinto indagato il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla procura, ritenendo non attuali le esigenze cautelari.

Le accuse, contestate a vario titolo, comprendono tentato omicidio, estorsione, porto illegale di armi, ricettazione, furto e incendio di autovetture, favoreggiamento personale e introduzione illecita di dispositivi di comunicazione in carcere, con l’aggravante del metodo mafioso. L’inchiesta, denominata “Re Nero”, ha ricostruito fatti avvenuti tra il 2023 e il 2024 e ha individuato il movente e i presunti responsabili del tentato omicidio avvenuto il 16 novembre 2023 a Palo del Colle. Secondo la Dda, il delitto sarebbe maturato nel contesto delle “ripetute estorsioni subìte da un imprenditore locale” attivo nel settore dell’autonoleggio da parte di un presunto affiliato al clan Strisciuglio. Gli investigatori riferiscono inoltre che contro il bar gestito dalla vittima, nella zona 167 del paese, furono esplosi quindici colpi di pistola calibro 9 contro l’ingresso “con l’intento di colpire i presenti”.