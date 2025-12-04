Un uomo di 53 anni, ex guardia giurata, è finito agli arresti domiciliari disposti dal gip di Prato su richiesta della procura della città toscana. È accusato di aver esercitato abusivamente l’attività medica, effettuando pratiche di idrocolonterapia nello studio gestito dalla moglie, esercente attività medica endoscopista. All’uomo sono contestati anche abusi sessuali nei confronti di “almeno tre pazienti” donne, “una delle quali ha trovato il coraggio” di fare denuncia.

Coinvolta anche la titolare dello studio

Le indagini, per quanto riguarda la prima accusa, hanno coinvolto anche la moglie del 53enne perché “avrebbe determinato e diretto l’attività di chi ha concorso nell’attività abusiva, al quale ha indirizzato i pazienti”. La idroncolonterapia, spiega la procura in una nota, è una “pratica invasiva”, “pubblicizzata dalla titolare dello studio sui social network come una pratica medica, che comporta rischi di perforazione del colon, utilizzata per ripulire dalle scorie il colon per dare beneficio a pazienti con patologie gastrointestinali”.

Condizioni igienico-sanitarie precarie

Durante le perquisizioni effettuate in occasione della esecuzione della misura cautelare, sarebbero anche emerse, spiega sempre la procura, “precarie condizioni igienico-sanitarie dello studio medico”, al vaglio dell’ufficio di igiene e sanità pubblica della Asl. In particolare nella stanza in cui veniva svolto il trattamento invasivo, “sono state rinvenute delle sonde ancora da utilizzare a ridosso di un bidone della spazzatura”. La procura invita i pazienti “che hanno subito abusi sessuali o comportamenti prevaricatori” a denunciarli, rivolgendosi alla squadra mobile o alla stessa procura.